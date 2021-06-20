ООС: Боевики 7 раз нарушили режим «тишины», в Авдеевке ранен местный житель

За прошедшие сутки, 19 июня, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Ранение получил мирный житель, сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевики обстреливали украинских военных вблизи Луганского, Авдеевки, Новотошковского, Водяного на Приазовье. НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрела боевиками Авдеевки пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения. Украинские военные оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.



Возле поселков Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов НВФ типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.



«Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открывали огонь», – добавили в штабе ООС.



По состоянию на 7:00 утра 20 июня, нарушений режима прекращения огня штаб ООС не зафиксировал.



В группировке «ДНР» за 19 июня заявили об одном обстреле их позиций в районе поселка Минеральное, а в «ЛНР» сообщили, что в течение прошлых суток произошел обстрел в направлении поселка Нижнее Лозовое.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 18 июня 2021-го зафиксировала не менее 35 841 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 11 190 взрывов, 5 990 пролетевших неопределенных боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 118 осветительных ракет, а также не менее 18 309 очередей и выстрелов).