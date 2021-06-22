В Мариуполе с 1 июля подорожает вывоз отходов: На сколько вырастут платежки

В Мариуполе повысят тарифы на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами с 1 июля. Они увеличиваются в среднем почти на 25%, кроме того, вводится абонентская плата, передает PR.UA.
Соответствующее решение принято сегодня, 22 июня, исполкомом Мариупольского городского совета.
Как отмечают в горсовете, тарифы по вывозу бытовых отходов, которые предоставляет коммунальное предприятие «Коммунальник», оставались неизменными в течение последних трех лет. Подорожание чиновники объясняют повышением стоимости горючего, запчастей и заработной платы.
С 1 июля 2021 года тарифы по вывозу бытовых отходов составят:
Начисление услуг по вывозу ТБО для населения выполняется в расчете на 1 человека, исходя из норм накопления отходов. Они установлены на уровне: для жителей многоэтажных домов – 19,18 грн на 1 человека при норме накопления 1,98 куб. м в год; для жителей домов частного сектора – 22,09 грн на 1 человека при норме накопления 2,3 куб. м в год.
Кроме того, в связи с вступлением в силу с 1 мая 2021 года изменений в закон Украины в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг вводится абонентская плата на каждый счет в многоквартирном доме. Ранее эти расходы входили в структуру тарифа. Теперь абонентская плата устанавливается приказом по предприятию, она рассчитана и составляет 2,48 грн.
Директор департамента по управлению предприятиями по благоустройству горсовета Игорь Бабек привел пример, что при расчете стоимости услуг на семью из трех человек в многоквартирном секторе новый тариф составит 63,02 грн, то есть увеличится на 13,67 грн по сравнению с действующим. В частном секторе – 66,27 грн, то есть вырастет на 12,90 грн.
В горсовете уверяют, что стоимость новых тарифов в Мариуполе находится в среднем сегменте по сравнению с другими украинскими городами.