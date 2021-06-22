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В Мариуполе с 1 июля подорожает вывоз отходов: На сколько вырастут платежки

22 июня 2021, 17:48

В Мариуполе с 1 июля подорожает вывоз отходов: На сколько вырастут платежки

В Мариуполе повысят тарифы на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами с 1 июля. Они увеличиваются в среднем почти на 25%, кроме того, вводится абонентская плата, передает PR.UA.

Соответствующее решение принято сегодня, 22 июня, исполкомом Мариупольского городского совета.

Как отмечают в горсовете, тарифы по вывозу бытовых отходов, которые предоставляет коммунальное предприятие «Коммунальник», оставались неизменными в течение последних трех лет. Подорожание чиновники объясняют повышением стоимости горючего, запчастей и заработной платы.

С 1 июля 2021 года тарифы по вывозу бытовых отходов составят:

  • твердые бытовые отходы:
    – население и бюджетные организации – 116,27 грн / куб. м;
    – другие потребители – 127,63 / куб. м;
  • жидкие бытовые отходы:
    – население, бюджетные организации и другие потребители – 145,51 грн / куб. м.

Начисление услуг по вывозу ТБО для населения выполняется в расчете на 1 человека, исходя из норм накопления отходов. Они установлены на уровне: для жителей многоэтажных домов – 19,18 грн на 1 человека при норме накопления 1,98 куб. м в год; для жителей домов частного сектора – 22,09 грн на 1 человека при норме накопления 2,3 куб. м в год.

Кроме того, в связи с вступлением в силу с 1 мая 2021 года изменений в закон Украины в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг вводится абонентская плата на каждый счет в многоквартирном доме. Ранее эти расходы входили в структуру тарифа. Теперь абонентская плата устанавливается приказом по предприятию, она рассчитана и составляет 2,48 грн.

Директор департамента по управлению предприятиями по благоустройству горсовета Игорь Бабек привел пример, что при расчете стоимости услуг на семью из трех человек в многоквартирном секторе новый тариф составит 63,02 грн, то есть увеличится на 13,67 грн по сравнению с действующим. В частном секторе – 66,27 грн, то есть вырастет на 12,90 грн.

В горсовете уверяют, что стоимость новых тарифов в Мариуполе находится в среднем сегменте по сравнению с другими украинскими городами.

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