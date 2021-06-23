Передают посылки и письма: Красный Крест до сих пор не получил доступ к пленным в ОРДЛО

Международные гуманитарные организации до сих пор могут получить доступ к удерживаемым лицам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Александр Власенко, передает «Дом».



По его словам, МККК не прекращает переговоры о возможности получить доступ.



«Процесс часто не менее важен, чем результат. Хотя я понимаю, что для родственников тех людей, которые ждут от нас этого доступа, это вряд ли будет серьезным, весомым аргументом, но действительно диалог постоянно ведется. Для нас очень важно, что диалог, который мы ведем со структурами на неподконтрольных территориях, не останавливается ни на один день. И, в принципе, я надеюсь, что этот доступ мы таки получим», – сказал Власенко.



Кроме переговоров о доступе к удерживаемым лицам, Красный Крест занимается передачей им писем и посылок.



«У нас есть своя специальная структура письма, которое можно заполнить и передать людям, находящимся в местах содержания под стражей в связи с конфликтом на Донбассе», – пояснил представитель делегации МККК в Украине.



Власенко также выразил надежду, что переговоры на международном уровне принесут результат, и гуманитарные организации получат возможность осуществлять мониторинг в местах лишения свободы в ОРДЛО.



«Мы это все оказываем, и я надеюсь, что следующим шагом будет то, о чем договорились в Берлине, о чем договорились на последней встрече "нормандской четверки". И мы получим этот доступ», – резюмировал он.