В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от коронавируса: Подробности

В Украине начался 4-й этап вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



На данном этапе будут прививать людей старше 60 лет и людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, вакцинируют заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов.



В МОЗ уточнили, что одновременно продолжают делать прививки приоритетным группам из предыдущих этапов. В частности, к таким относятся медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие, правоохранители, госслужащие и т.д.



«Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях», – добавили в Минздраве.



Кроме того, более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.



По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, получили две дозы и завершили вакцинацию 394 107 человек.

На этой неделе в Украине стартует вакцинация компаний, в штате которых больше 50 человек хотят привиться от коронавируса.