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Кабмин может усилить контроль за приезжающими из России, Британии, Индии и Португалии из-за штамма «Дельта»

23 июня 2021, 14:58

Кабмин может усилить контроль за приезжающими из России, Британии, Индии и Португалии из-за штамма «Дельта»

Правительство изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, России и Португалии для предотвращения циркуляции «Дельта» штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран — Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса «Дельта», — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил глава Минздрава, особенность штамма «Дельта» в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации. «Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России», — сказал он.

При этом Ляшко отметил, что сейчас нет данных, подтверждающих присутствие штамма «Дельта» в Украине.

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