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Арестович предположил, как может дальше развиваться «минский процесс»

25 июня 2021, 18:00

Арестович предположил, как может дальше развиваться «минский процесс»

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, как может дальше развиваться «минский процесс».

«Альтернативы Минским соглашениям при всех глупостях при подписании, имею в виду "сначала выборы, а потом границу", других предложений в мире нет. Сейчас складываются определенные альтернативы — план Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Это, можно сказать, дальнейшее развитие "Минска"», — сказал он.

Арестович также отметил, что Запад пока не может повлиять на позицию России по Украине. Однако ожидает изменений после консультаций президента Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель, а также руководителя Офиса президента Андрея Ермака и заместительницы госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

«Думаю, где-то месяц-два уйдет на консультации. И где-то в октябре у нас, во-первых, будет другая архитектура безопасности в Восточной Европе, а во-вторых, попытки приобретения новых решений, которые, возможно, во что-то выльются. Думаю, это лето будет в определенной степени решающим», — считает советник украинской делегации в ТКГ.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что все стороны, подписавшие Минские соглашения, должны перепотвердить свою приверженность их выполнению.

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