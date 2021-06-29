Рада предварительно поддержала законопроект о национальном сопротивлении

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 5557 «О национальном сопротивлении». За документ отдали 318 голосов на внеочередном заседании 29 июня.



Законопроект дает определение национального сопротивления, территориальной обороны, сопротивления, подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и других связанных с ними понятий. Также предусматривается привлечение широких слоев населения Украины к защите страны.



Документ определяет, что национальное сопротивление — это составляющая комплексной обороны Украины, включающая в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в Украине с целью максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины.



Составляющими национального сопротивления законопроект указывает территориальную оборону, движение сопротивления и подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.



Законопроект предусматривает, что в рамках системы территориальной обороны можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.



Силы теробороны должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.



Авторы законопроекта предлагают, что введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода и на временно оккупированной территории.



Ведущую роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления предлагается предоставить Силам специальных операций.