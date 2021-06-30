Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе стреляли с начала суток

30 июня 2021, 08:32

На Донбассе стреляли с начала суток

С начала текущих суток, 30 июня, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Огонь велся по позициям ВСУ в районе Золотого-4, Новоселовки, Новгородского.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций у Озеряновки.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня. НВФ вели обстрел в районе Невельского и Луганского.

В Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» боевиков, который пересек линию соприкосновения. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 28 июня 2021-го зафиксировала не менее 39 294 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июня
19:03
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
18:33
Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности
17:54
Боевики ограничили передвижение ОБСЕ на юге Донетчине и у границы на Луганщине
17:22
«Суд ДНР» вынес приговоры трем обвиняемым в покушении на члена «Донецкой республики»
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
09:05
Четыре смерти от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июня
14:27
Подконтрольные «ЛНР» Ровеньки остаются без водоснабжения уже почти неделю
10:21
«ЛНР»: Из-за аварии более 600 абонентов в Перевальске и Сорокино — без электричества
09:23
«ЛНР» подтверждает 475 смертей от коронавируса
23:19
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 июня
все новости
08:43
В Донецкой области за сутки выявили 48 новых случаев ковида
08:32
На Донбассе стреляли с начала суток
08:31
В Минобороны РФ рассказали, зачем подняли истребители над нидерландским кораблем
08:11
Более 600 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
00:34
Украина вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Швецию
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
22:10
Лисянский: В ОРДЛО привлекают детей к «военно-патриотическому воспитанию» с 7 лет
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июня
20:55
В Минреинтеграции рассказали, когда все госуслуги для жителей ОРДЛО и Крыма переведут в онлайн
20:43
В Украине запускают бета-тестирование COVID-сертификатов
20:26
Мужчины из ОРДЛО с российскими паспортами попадают в военный резерв РФ – правозащитник
19:57
Нидерланды заявили о ложных атаках российских истребителей на свой корабль вблизи Крыма
19:21
Пенсии чернобыльцам повысят: Рада приняла закон
19:03
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
18:33
Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция