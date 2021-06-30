На Донбассе стреляли с начала суток

С начала текущих суток, 30 июня, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Огонь велся по позициям ВСУ в районе Золотого-4, Новоселовки, Новгородского.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций у Озеряновки.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня. НВФ вели обстрел в районе Невельского и Луганского.



В Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» боевиков, который пересек линию соприкосновения. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 28 июня 2021-го зафиксировала не менее 39 294 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.