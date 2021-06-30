Зеленский рассказал Папе Римскому о последствиях войны на Донбассе и пригласил в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Президент проинформировал Его Святейшество о последствиях вооружённого конфликта на Донбассе, в результате которого погибли более 14 тысяч человек, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.



«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — добавил президент.



Зеленский также пригласил Франциска посетить Украину и подчеркнул, что такой визит — это «кислород, который так необходим».



«Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины», — сказал он.



Глава государства отметил, что украинский народ ожидает беатификации митрополита Шептицкого.