Телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Ткаченко в расизме

Телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в расизме.



В Facebook она рассказала о разговоре с Ткаченко во время ее работы на канале «2+2» 6 лет назад. Этот канал входит в медиахолдинг «1+1 медиа», который нынешний министр культуры тогда возглавлял.



«Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера «1+1 медиа» Александра Ткаченко: не могу ли я принять в неем участие. Ответ был сногсшибательным: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами... Дальше — шок, море слез и увольнение», — написала Ашион.



«Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для 1+1 не вышла, на "Антонину" (собирательный образ зрителя "Плюсов") не похожа», — подчеркнула она.



По ее словам, на выходных она встретила Ткаченко на фестивале Leopolisjazz во Львове и напомнила о том случае. Ашион утверждает, что министр ответил ей: «Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал? Так, а может мне еще извинения у Вас попросить?».



Ашион считает, что Ткаченко мог найти другие слова для отказа во время разговора 6 лет назад, и извиниться перед ней теперь.



«А так это не просто хамство. Это расизм, ребята», — убеждена телеведущая.



Александр Ткаченко ответил Ашион в комментарии к ее посту.



«Я всегда смотрел и видел (и так есть до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное», — подчеркнул он.



Глава Минкульта добавил, что во время работы гендиректором медиахолдинга проведения кастингов ведущих не входило в его прямые обязанности.



«Обидно, что из-за вашего не получения позиции на другом канале того же холдинга — у вас сложилось такое оскорбительное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я — за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую стоит приумножать», — утверждает Ткаченко.