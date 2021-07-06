Беларусь запретила трансляцию телеканалов UA TV и «Квартала 95»

Беларусь запретила трансляцию двух украинских телеканалов — KVARTAL TV и общественного канала иновещания на русском языке UA TV.



В Мининформе Беларуси обосновали решение тем, что «в эфире украинских телепрограмм обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание».



В UA TV опровергли это заявление — «канал украинского иновещания под логотипом UA и канал для временно оккупированных территорий «Дом» не имеют рекламных блоков или других видов рекламных сообщений в эфирах, говорится в сообщении.



UA TV связывает запрет вещания с попыткой режима Александра Лукашенко усилить цензуру в Беларуси.