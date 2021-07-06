СМИ: Посол ОБСЕ в ТКГ Грау скоро покинет переговоры

Спецпредставительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау в скором времени выйдет из переговорного процесса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на близкого к переговорному процессу источника.



«Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау ... Она уходит — это факт», — сообщил в комментарии источник.



Он также обратил внимание на то, что на заседании ТКГ, которое состоится 7 июля на уровне глав делегаций, «об уходе Хайди Грау может быть пока еще официально не объявлено — или же будет объявлено 21 июля».



О причинах ухода посла Грау из Минского процесса не сообщается.



Как сообщил источник, «преемник Грау уже определен — и это не представитель США, которая также состоит в ОБСЕ».



Пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ швейцарский дипломат Хайди Грау занимает с декабря 2019 года.



Ранее представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил в Facebook, что «на заседании Трехсторонней контактной группы 7 июля ожидается объявление кадровой ротации "высокого уровня"».



24 июня стало известно о плановой замене двух координаторов ОБСЕ в переговорном процессе. Пост координатора в политической рабочей группе заняла французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе — Шарлотта Реландер.