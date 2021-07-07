Назначение главы ВГА Славянска: Согласование кандидатов все еще продолжается

На данный момент продолжается процедура согласования кандидатов на должность Славянской военно-граждаснкой облгосадминистрации. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, который также возглавляет областную военно-гражданскую администрацию.



«Это городская ВГА — она требует более расширенной процедуры согласования. Это министерство обороны и Вооруженные силы Украины, командующий который дает соответствующее согласие. Также дает согласие и командующий операции Объединенных сил», — пояснил Кириленко.



Он подчеркнул, что все проверки кандидатов должны быть проведены в полном объеме.



«Каждое назначение в каждую ВГА проходит под моим личным контролем. <...> Я лично смотрю и подбираю кандидатов. Советуюсь, конечно», — добавил Кириленко.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Славянска Вадим Лях.



Несмотря на введение военно-гражданской администрации, в Славянске должны будут состояться внеочередные местные выборы.