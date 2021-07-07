В Киеве у посольства Беларуси произошла потасовка

В Киеве 7 июля возле посольства Республики Беларусь произошла потасовка. На участников митинга с государственными флагами Беларуси напала группа неизвестных. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.



Нападавшие были в масках, один из них распылил газовый баллончик. На место происшествия прибыли медики и представители правоохранительных органов.



Посольство Республики Беларусь отреагировало на инцидент и направило Украине ноту протеста. В документе белорусская сторона пишет о «серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности Белорусского дипломатического представительства в городе Киеве».

У посольства Беларуси в Киеве сегодня произошла потасовка. На собравшихся у здания людей с белорусскими госфлагами напали неизвестные. Пришлось вмешиваться правоохранителям, на место выезжали медики. pic.twitter.com/jRbWhgj3jf — TUT.BY (@tutby) July 7, 2021