«Пакет малыша»: С 1 июля начал действовать новый механизм получения помощи

С 1 июля вступил в силу новый механизм получения помощи при рождении детей «Пакет малыша». Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.



«С 1 июля 2021 года родители новорожденных получили возможность выбирать: или получать помощь "Пакет малыша" в натуральном виде или в монетизированном, ведь начал работать новый механизм получения денежной компенсации этой помощи. И нам нужно обеспечить безусловную реализацию этого права выбора», – подчеркнула министр.



Она добавила, что для удобства получателей помощи в монетизированном виде правительство работает над максимальным цифровизацией этого процесса.



«Ведь получатели – это молодые, современные люди, для которых "государство в смартфоне" является наиболее удобным средством коммуникации с государственными органами», – отметила Марина Лазебная.

Одноразовая натуральная помощь «Пакет малыша» является одним из видов государственной помощи семьям при рождении ребенка.



«Пакет малыша» в натуральной форме выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения или в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя.



Стоимость данного вида помощи не будет зачисляться в материальную помощь, выплачиваемую при рождении ребенка.