«Олимпик» снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу

Донецкий футбольный клуб «Олимпик» снялся с розыгрыша чемпионата Украины сезона 2021/22. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.



«Это непростой, но вместе с тем — обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце», — приводит его слова пресс-служба «Олимпика».



Гельзин поблагодарил всех, «кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье».



«Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку», — подчеркнул он.

В 2014 году «Олимпик» выиграл первую лигу и впервые вышел в премьер-лигу, откуда не вылетал вплоть до 2021 года. Как и «Шахтер», клуб не проводит матчи в Донецке после начала вооруженного конфликта.