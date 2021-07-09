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Венедиктова: Главное — успеть завершить расследование против Медведчука

09 июля 2021, 13:42

Венедиктова: Главное — успеть завершить расследование против Медведчука

Главная задача Офиса генпрокурора в деле о госизмене народного депутата Виктора Медведчука — завершить досудебное расследование и передать его в суд. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле — закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом», — сказала она во время визита в Одесскую область.

Она также заявила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда Киева о взятии Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский районный суд Киева еще на два месяца продлил круглосуточный домашний арест народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку — до 7 сентября.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

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