Больше не меньшинства. Зеленский анонсировал появление закона о национальных сообществах

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроекта о национальных сообществах Украины. Он пояснил, что власть решила отказаться от понятие «национальные меньшинства».



«Мне не нравится словосочетание "национальное меньшинство". Оно звучит так, что человек считает себя неравным. У нас много разных людей присоединились к написанию закона о национальных сообществах. Мы должны чувствовать себя равными», — сказал Зеленский в интервью телеканалам после выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».



Зеленский пояснил, чем национальные сообщества отличаются от коренных народов — крымских татар, караимов, крымчаков — закон о которых был принят 1 июля.



«У этого национального сообщества за пределами Украины нет никакого государства. Вот и все», — сказал он.



При этом он подчеркнул, что защищать традиции, язык и религию как коренных народов, так и национальных сообществ государство должно одинаково.