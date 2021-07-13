В Кремле отказались отвечать, готов ли Путин включить ОРДЛО в состав РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Россия включить в свой состав отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.



Вопрос прозвучал в контексте статьи Владимира Путина об Украине, в которой он высказал мнение, что «Киеву Донбасс просто не нужен».



При этом Песков заявил, что «Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной».

Сегодня статью Владимира Путина прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал ознакомиться с ней детально и подготовить ответ.