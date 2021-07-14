Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине COVID-19 выявили еще у 23 человек, четверо умерли

14 июля 2021, 13:04

На Луганщине COVID-19 выявили еще у 23 человек, четверо умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

Семь заболевших выявлено в Северодонецке, 5 — в Северодонецке, 4 — в Сватово, по 2 — в Рубежном и Марковке, по 1 — в Попасной, Новоайдаре и Беловодске.

Вследствие осложнений умерли четверо жителей Северодонецка: 62-, 79-, 85-летние женщины и 71-летний мужчина.

За все время исследований COVID-19 зафиксирован у 26 782 человек. Из них 25 597 человек выздоровели, 960 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,8 (при пороговом 60).

В отдельных районах Луганской области за сутки коронавирусом инфицировались еще 59 человек. Кроме этого, зафиксировано три летальных случая. Такие данные озвучили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:32
Депутаты «Единой России» приехали на агитфорум в Луганск
13:04
На Луганщине COVID-19 выявили еще у 23 человек, четверо умерли
11:57
«ДНР»: Два человека пострадали от взрыва гранаты в Макеевке
09:11
«ЛНР»: 59 заболевших и трое умерших от COVID-19 за сутки
08:55
ОБСЕ узнала о ранении мирного жителя в ОРЛО. «ЛНР» о нем не рассказывала
08:32
На Луганщине в беспилотники ОБСЕ стреляли по разные стороны линии фронта
22:36
В «ЛНР» признали напряженную ситуацию с распространением COVID-19
21:27
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
12:40
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей
08:23
ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском
20:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля
16:22
На Донетчине будут заочно судить «министра культуры ДНР»
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
все новости
14:09
Правительство выделило 400 миллионов гривен на погашение долгов по зарплате шахтеров
13:55
Полковник СБУ признался в подготовке покушения на начальника управления спецслужбы. Ему дали условный срок
13:49
Кабмин повысил пенсии бывшим военным и правоохранителям на фоне их акции протеста
13:32
Депутаты «Единой России» приехали на агитфорум в Луганск
13:04
На Луганщине COVID-19 выявили еще у 23 человек, четверо умерли
12:58
Ермак заявил, что саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время
11:57
«ДНР»: Два человека пострадали от взрыва гранаты в Макеевке
11:23
СМИ: Куратор нардепов от «Слуги народа» встречался с соратником Козака и Медведчука
10:41
Семенченко отпустили под домашний арест
10:29
Путин предложил Зеленскому не спешить со встречей
09:17
Коронавирус на Донетчине: Еще 31 заболевший и две смерти
09:11
«ЛНР»: 59 заболевших и трое умерших от COVID-19 за сутки
08:55
ОБСЕ узнала о ранении мирного жителя в ОРЛО. «ЛНР» о нем не рассказывала
08:32
На Луганщине в беспилотники ОБСЕ стреляли по разные стороны линии фронта
08:11
Почти 550 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция