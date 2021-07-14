На Луганщине COVID-19 выявили еще у 23 человек, четверо умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Семь заболевших выявлено в Северодонецке, 5 — в Северодонецке, 4 — в Сватово, по 2 — в Рубежном и Марковке, по 1 — в Попасной, Новоайдаре и Беловодске.



Вследствие осложнений умерли четверо жителей Северодонецка: 62-, 79-, 85-летние женщины и 71-летний мужчина.



За все время исследований COVID-19 зафиксирован у 26 782 человек. Из них 25 597 человек выздоровели, 960 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,8 (при пороговом 60).

В отдельных районах Луганской области за сутки коронавирусом инфицировались еще 59 человек. Кроме этого, зафиксировано три летальных случая. Такие данные озвучили в «минздраве» группировки «ЛНР».