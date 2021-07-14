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Полковник СБУ признался в подготовке покушения на начальника управления спецслужбы. Ему дали условный срок

14 июля 2021, 13:55

Полковник СБУ признался в подготовке покушения на начальника управления спецслужбы. Ему дали условный срок

Печерский районный суд Киева 8 июля утвердил соглашение между прокуратурой и полковником спецподразделения СБУ «Альфа», старшим консультантом 7 отдела штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком. Он признал вину в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и незаконном обращении с оружием. Об этом пишут «Ґрати».

Согласно материалам дела, в мае 2020 года у бывшего первого заместителя главы СБУ Нескромного возник план умышленного убийства Наумова. Основным мотивом преступления, по данным СБУ, стало то, что Наумов препятствовал возвращению Нескромного и некоторых членов его «команды» в спецслужбу. Нескромный встретился с Расюком на территории Александровской клинической больницы и привлек его к делу. Расюк должен был подыскать исполнителей преступления, предоставить им информацию о том, как лучше совершить покушение и передать им оплату. Нескромный выдал Расюку 5000 долларов в виде аванса на организацию слежки за Наумовым.

27 июня 2020 года Андрей Наумов написал рапорт на имя председателя СБУ Ивана Баканова о том, что неизвестные лица установили за ним слежку. По его словам, эти же люди организовали публикации в СМИ — о том, где он живет, каким маршрутом ездит, о его встречах и знакомствах. По мнению Наумова, эту информацию должны были представить как свидетельство того, что он злоупотребляет служебным положением и замешан в коррупционных схемах. В СБУ начали расследование, через месяц передали дело в ГБР, а в августе вернули назад.

СБУ допускала, что к слежке за Наумовым могут быть причастны два человека — Юрий Расюк и его знакомый бизнесмен Игорь Кадькаленко. В комментарии «Украинской правде» Кадькаленко сказал, что знаком с Расюком, но никогда не говорил с ним о Наумове и не знает, как его фамилия попала в материалы дела.

Оперативники СБУ установили, что для нападения на Наумова Расюк подыскал двоих исполнителей: Олега Поскотинова и Сергея Артемова. В начале декабря 2020 года Расюк поочередно встретился с обоими и якобы показал сюжет передачи «Схемы», посвященный Наумову, чтобы они смогли его идентифицировать. Сказал, что его нужно «вывести из строя минимум на полгода». В сюжете показан сам Наумов, дом, где он живет, и служебный микроавтобус, на котором он ездит. В разговоре с Артемовым Расюк сказал, что имеет отношение к сюжету «Схем», но какое именно — не уточнил. За работу Расюк предложил Артемову 50 тыс долларов.

Позже редакция программы «Схемы» опровергла любые связи с Расюком для подготовки сюжета. Снимать сюжет журналисты начали в конце августа-начале сентября 2020 года.

Согласно опубликованным материалам дела, один из исполнителей преступления — Артемов начал сотрудничать со следствием. Он сообщил Расюку, что для нападения на Нескромного подыскал двоих россиян, которых привёз в Украину и вывезет через «серую зону» на востоке страны.

Юрий Расюк был задержан в Киеве 22 января 2021 года, на следующий день Шевченковский райсуд Киева арестовал его без права залога. После этого Нескромный создал телеграмм-канал, где опубликовал часть материалов следствия по делу о подготовке убийства Наумова, где его фамилия не упоминается.

По версии следствия, Расюка задержали после передачи части денег за реализацию преступления. Позже СБУ опубликовала часть записей разговоров и фото встреч Расюка с исполнителями.

После огласки в СМИ Нескромный несколько раз анонсировал проведение пресс-конференции в Брюсселе, обещал рассказать как о деле о покушении на Наумова, так и о других делах, расследуемых СБУ, а также о противозаконной деятельности руководства службы. Но по разным причинам она не состоялась. В последнем видеообращении он заявил, что его адвокаты ведут переговоры с европейскими правоохранительными органами, и он готов рассказать им о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Во время задержания в «Тойоте» Расюка нашли ружье «Сайга-МК», один патрон калибра 5,45×39 мм и 220 патронов калибра 7,62×39 мм.

Расюк заявил, что искренне раскаялся в содеянном и обязался сотрудничать со следствием. 8 июля суд утвердил соглашение о признании вины между Расюком и прокуратурой. Ему назначили пять лет условно с испытательным сроком в три года.

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