Кабмин создал Украинский ветеранский фонд

Правительство приняло решение о создании Украинского ветеранского фонда. Он должен заработать с 2022 года.



В ходе заседания Кабмина в среду премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса.



«Вновь созданный фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведение предпринимательской деятельности», – сказал Шмыгаль.



По его словам, Украинский ветеранский фонд создается как бюджетное учреждение.

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