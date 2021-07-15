В Мариуполе откроется еще один центр массовой вакцинации

В Мариуполе, 16 июля, открывается второй Центр массовой вакцинации. Он будет работать по пятницам и субботам с 9:00 до 15:00 на базе школы № 5 по адресу улица Киевская, 72. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



«Процедура вакцинации максимально проста и абсолютно бесплатна. Открытие второго центра сделает ее еще более доступной и комфортной. Каждый желающий сможет вакцинироваться », - отметила заместительница городского головы Елена Парамонова.



Для этого при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон.



Проводить вакцинацию будут две мобильные медицинские бригады препаратом CoronaVac.

Первый центр массовой вакцинации в Мариуполе работает по выходным в СК «Ильичевец», там, наряду с CoronaVac можно сделать прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.



Пока город имеет в распоряжении около 1 100 доз вакцины Pfizer. По словам директора департамента здравоохранения Андрея Ремпеля, в августе Мариуполь ждет поставку партии американской вакцины Moderna.



По данным департамента, уже около 21 тысячи мариупольцев сделали прививку против COVID-19.