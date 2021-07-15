Боевики отказали в пропуске патрулю ОБСЕ на четырех блокпостах

Наблюдатели миссии ОБСЕ 13 июля столкнулись с ограничением в передвижении на 4 блокпостах вооруженных формирований, из которых три размещены на юге Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, на блокпосте у Старомихайловки боевики дважды не пропустил патруль миссии на запад, сославшись на «нестабильную ситуацию с безопасностью».



Кроме этого, наблюдателей не пропустили на блокпосте у Шевченко, сославшись на «продолжающиеся в этом районе дорожные работы».



Из-за запрета доступа команде СММ не удалось провести осмотр места огневого поражения в этих районах.



На блокпосте вооруженных формирований возле Заиченко вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль миссии на юго-запад в направлении села Пикузы (ранее Коминтерново) и на юг в направлении села Саханка. Также сославшись на «продолжающиеся в этом районе дорожные работы».



Во всех случаях наблюдатели видели, как другие транспортные средства пересекали блокпосты.