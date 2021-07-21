Кабмин вводит новые правила для выплаты долгов по зарплате шахтерам

Кабинет министров вводит новый порядок выплаты зарплаты на шахтах, имеющих задолженность перед работниками. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.



Он напомнил, что в стране реализуется проект трансформации угольных регионов, который лежит на пересечении социальной, энергетической и экономической сферы.



«Неотъемлемой частью этой программы должны стать новые предприятия, новые возможности для бизнеса и новое качество социальной инфраструктуры. При этом запуск проекта точно не означает, что мы в целом или в следующих годах оставим без поддержки шахтеров и их семьи», – отметил Шмыгаль.



Глава правительства подчеркнул, что своевременно и в полном объеме выплаченная шахтерам зарплата – это один из ключевых параметров для стабильной работы угольной отрасли и энергетического сектора в целом.



«Поэтому правительство сегодня принимает новые правила, по которым шахты, имеющие задолженности перед работниками, должны в обязательном порядке направить на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции. Это будет содействовать тому, чтобы шахты рассчитывались со старыми зарплатными долгами и не создавали новых», – пояснил Денис Шмыгаль.

По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаила Волынца, задолженность по зарплате перед горняками государственных шахт Донецкой области в июне составила более 650 миллионов гривен. По его словам, цена на уголь настолько занижена и настолько небольшой объем господдержки, что угольные предприятия не могут одновременно оплатить электроэнергию и налоги и выплатить зарплату.