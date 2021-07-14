Правительство выделило 400 миллионов гривен на погашение долгов по зарплате шахтеров

Кабинет министров выделил дополнительные средства на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседаниия правительства в среду.



По его словам, на эти цели будет направлено почти 400 миллионов гривен.



«Всего с начала года правительство выделило на это более 2 миллиардов гривен, ведь это вопрос социальной ответственности государства, энергетической безопасности и устойчивого функционирования угольной отрасли», – отметил Шмыгаль.



Он также сообщил, что в Украине официально стартует программа справедливой трансформации угольных регионов, в рамках которой пилотные проекты в Червонограде и Мирнограде будут реализованы при поддержке немецких партнеров.