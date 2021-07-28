Штаб: На Донбассе вчера и сегодня – минометные обстрелы

За вторник, 27 июля, на Донбассе четырежды обстреляли позиции украинских военнослужащих. Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции, использовав артиллерию минометы 120-го калибра. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В районе поселков Катериновка и Каменка боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Без потерь среди ВСУ.



С начала суток среды, 28 июля, на Донбассе трижды стреляли из минометов 82-го калибра неподалеку от Песок и Водяного.



В группировке «ДНР» заявили, что по позициям незаконных вооруженных формирований стреляли в поселках Зайцево, Веселое и Ленинское.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021-го, то есть за год, зафиксировала не менее 46 801 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.