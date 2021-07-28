В Донецкой области заместителя одного из мэров подозревают в получении взятки

В Донецкой области заместителя одного из городских голов подозревают в получении взятки за поставку товаров и подряда по выполнению строительных работ для горсовета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП области.



В целом, как выяснили правоохранители, сумма «отката» достигала 20% заключенных договоров.



«Досудебным расследованием установлено, что заместитель городского головы одного из населенных пунктов региона требовал денежное вознаграждение за положительное решение вопроса о заключении ряда договоров между городским советом и физическим лицом-предпринимателем», — говорится в сообщении.



«Процент» от сделки, злоумышленник собирался положить в свой карман, составлял не менее 20 тысяч гривен.



иновник был задержан в момент передачи «аванса» в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У мужчины изъято заранее идентифицированы полицейскими денежные средства.



Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.