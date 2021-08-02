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СБУ разоблачила организацию, которая готовила массовые беспорядки на востоке Украины. Ее курировал нардеп

02 августа 2021, 17:35

СБУ разоблачила организацию, которая готовила массовые беспорядки на востоке Украины. Ее курировал нардеп

СБУ в результате спецоперации в Лисичанске, Северодонецке и Харькове нейтрализовала деятельность организации, которая готовила массовые беспорядки на востоке Украины. Об этом написали в пресс-службе ведомства.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокаций, направленных на расшатывание ситуации в стране. В ведомстве добавили, что злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое курирует народный депутат Украины.

Согласно информации источников УП и hromadske в СБУ, речь идет об организации «Патриоты — За жизнь!», которая контролируется депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

В  спецслужбе установили, что в марте этого года лидер группы ударил ножом идеологического оппонента. По замыслу «кураторов», это должно было привести к ответу и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили холодное оружие, каннабис и оборудование для его выращивания, а также инструкцию по радикальным действиям против идеологических оппонентов.

Лидеру группировки вручили подозрение, вскоре примут решение о его содержании под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее СБУ разоблачила схему хищения денег на лечебный корпус для участников АТО/ООС.

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