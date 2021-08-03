В Краматорске на автовокзале откроют центр массовой вакцинации от коронавируса

В Краматорске в помещении городского автовокзала откроют центр массовой вакцинации. Планируется, что он начнет работу 7 августа. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в ходе аппаратного совещания.



Ранее центр вакцинации на ледовой арене Краматорска закрыли из-за того, что там возобновили тренировки хоккейные клубы.



«Принципиально есть взаимопонимание с собственниками. И наша цель, чтобы мы начали вакцинировать на автовокзале уже с этой субботы (7 августа)», – сказал Гончаренко.



Начальник управления здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко сообщил, что в центре вакцинации прививать желающих будут препаратами Moderna и CoronaVac.



По его словам, локация автовокзала очень удобна с точки зрения доступности, и сейчас завершают решать технические вопросы по открытию центра.



«Почти две тысячи людей проходят через этот автовокзал. Сейчас выполняются подготовительные работы, заключаются договора с владельцем и проводится обустройство центра вакцинации мебелью. Центр вакцинации будет занимать половину здания автовокзала, поэтому на его работу никак не повлияет», – отметил Петриченко.

27 июля власти Краматорска объявили, что центр массовой вакцинации от коронавируса, который находился на ледовой арене, прекратил свою работу. За все время его функционирования там вакцинировали 871 человека. В горсовете посчитали, что для иммунизации жителей хватит прививочных пунктов в амбулаториях № 1 и 2.