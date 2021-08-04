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В прифронтовом Светлодарске представили нового главу военно-гражданской администрации

04 августа 2021, 15:32

В прифронтовом Светлодарске представили нового главу военно-гражданской администрации

Сергей Гошко. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА Сергей Гошко. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Светлодарске Бахмутского района Донетчины назначен новый руководитель городской военно-гражданской администрации. Им стал Сергей Гошко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Сегодня главу ВГА представил активу громады заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

«Проблемные вопросы жителей населенных пунктов, находящихся непосредственно на линии разграничения, – в Жованке, Травневом, Гладосово, мы уже тоже сегодня обсудили – будем помогать людям. Говорили также сегодня и о восстановлении разрушенного жилья, которое было повреждено в результате российской агрессии и о выплате компенсаций за разрушенное жилье. У нас еще есть время для того, чтобы активизировать эту работу и помочь людям получить компенсацию за разрушенное жилье. Никого не оставим без внимания – в случае необходимости Донецкая ОГА будет поддерживать социальные проекты громады», – отметил Вадим Филашкин.

Сергей Гошко рассказал, что является жителем города Торецка, по сей день занимал должность заместителя главы Торецкой ВГА, ответственного за коммунальное хозяйство.

Он пообещал, что приложит максимум усилий для развития громады, особое внимание планирует уделить образованию и медицине.

Сергей Гошко назначен на должность распоряжением председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации от 2 августа.

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Места
Светлодарск Торецк
Организации
военно-гражданские администрации

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