Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине протестовали против назначения Вадима Ляха главой ВГА Славянска

20 июля 2021, 17:41

На Донетчине протестовали против назначения Вадима Ляха главой ВГА Славянска

Акция протеста прошла в Краматорске. Фото: Суспільне Донбас Акция протеста прошла в Краматорске. Фото: Суспільне Донбас

В Краматорске под зданием Донецкой облгосадминистрации сегодня прошла акция протеста против возможного назначения Вадима Ляха председателем Славянской военно-гражданской администрации, передает «Суспільне. Донбас».

Протестовали ветераны АТО и представители общественных организаций. Кроме того, они требовали эффективной борьбы с коррупцией в Донецкой области.

«Главный месседж нашей акции – мы не позволим сепаратистам захватить наш город во второй раз. У нас есть информация, что Ляха хотят назначить председателем ВГА. Поэтому ветераны, нацкорпус, общественные организации и просто люди пришли выразить свой протест», – рассказал соорганизатор митинга, представитель ветеранской общественности Донецкой области Сергей Кушуков.

Через полчаса после начала акции к митингующим вышел заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин и предложил их представителям встретиться с председателем Донецкой ОГА в помещении. Но на такое предложение протестующие не согласились.

«Мы как участники АТО хотим, чтобы человек вышел сюда, а не к нам обособленным, у нас обособленных нет», – объяснил отказ соорганизатор акции Фридон Векуа.

Акция протеста продолжалась более часа. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко к митингующим не вышел.

Участие в акции приняли около 200 человек. По информации правоохранителей, нарушений общественного порядка не было.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.

Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.

До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Славянска Вадим Лях.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что городской голова Славянска Вадим Лях мобилизован на военную службу, это нужно для согласования на должность главы ВГА. При этом он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой ВГА Славянска.

Читайте также:

Назначение главы ВГА Славянска: Согласование кандидатов все еще продолжается

Еще по теме

Места
Краматорск Славянск
Люди
Вадим Лях Павел Кириленко
Организации
военно-гражданские администрации ВГА

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
12:31
«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей
11:11
В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
все новости
17:59
Штаб ООС сообщил о семи нарушениях режима прекращения огня боевиками
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
17:41
На Донетчине протестовали против назначения Вадима Ляха главой ВГА Славянска
17:01
У Путина озвучили условие открытого военного вторжения на Донбасс
16:57
Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укрборонпрома»
16:52
В Кремле не видят необходимости в изменении Нормандского формата
16:27
Козак: Паспортизация Донбасса не означает включение региона в состав России
16:07
СБУ сообщила о более, чем 300 делах за посягательство на целостность Украины
15:57
На Донетчине запускают автобусы в прифронтовые населенные пункты
15:11
Убийство «Сармата»: одного из обвиняемых приговорили к 11 годам тюрьмы, остальных оправдали
14:25
Временный поверенный в делах США заверил, что Зеленский и Байден встретятся летом
14:24
В «Слуге народа» назвали сроки отмены обязательного военного призыва в Украине
14:05
На блокпосте в Луганской области задержали подозреваемого в причастности к боевикам
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
13:32
Reuters узнал о сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция