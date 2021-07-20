На Донетчине протестовали против назначения Вадима Ляха главой ВГА Славянска

Акция протеста прошла в Краматорске. Фото: Суспільне Донбас

В Краматорске под зданием Донецкой облгосадминистрации сегодня прошла акция протеста против возможного назначения Вадима Ляха председателем Славянской военно-гражданской администрации, передает «Суспільне. Донбас».



Протестовали ветераны АТО и представители общественных организаций. Кроме того, они требовали эффективной борьбы с коррупцией в Донецкой области.



«Главный месседж нашей акции – мы не позволим сепаратистам захватить наш город во второй раз. У нас есть информация, что Ляха хотят назначить председателем ВГА. Поэтому ветераны, нацкорпус, общественные организации и просто люди пришли выразить свой протест», – рассказал соорганизатор митинга, представитель ветеранской общественности Донецкой области Сергей Кушуков.

Через полчаса после начала акции к митингующим вышел заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин и предложил их представителям встретиться с председателем Донецкой ОГА в помещении. Но на такое предложение протестующие не согласились.



«Мы как участники АТО хотим, чтобы человек вышел сюда, а не к нам обособленным, у нас обособленных нет», – объяснил отказ соорганизатор акции Фридон Векуа.



Акция протеста продолжалась более часа. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко к митингующим не вышел.

Участие в акции приняли около 200 человек. По информации правоохранителей, нарушений общественного порядка не было.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Славянска Вадим Лях.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что городской голова Славянска Вадим Лях мобилизован на военную службу, это нужно для согласования на должность главы ВГА. При этом он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой ВГА Славянска.