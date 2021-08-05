Родственники пропавших без вести провели акцию в Краматорске

В Краматорске провели акцию «Мы есть» в поддержку семей пропавших без вести в 2014-2015 годах. Это восьмой город Украины, которое посетили участники мероприятия за последние четыре месяца. С собой они привезли более сотни фото пропавших людей. На акции присутствовали жители Краматорска, Покровска, Дружковки и Днепра. Об этом сообщает «Суспільне. Донбас».



По словам заместительницы председателя объединения семей без вести пропавших «Надежда» Виктории Солодухиной, в Краматорске живут 15 семей пропавших без вести.



Всего в организации знают о 750 пропавших без вести как военнослужащих, так и мирных жителей. Но единого списка нет.



Участники акции выступили с требованием создать в Украине единый реестр пропавших без вести, а специальная комиссия приступила к поиску этих людей.



Следующую такую акцию до конца августа проведут в Одессе и Киеве. Организаторы выбирают те города, где есть без вести пропавшие люди в период войны на Донбассе.