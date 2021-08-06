Наблюдатели ОБСЕ узнали подробности ранения женщины под Луганском

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о ранении женщины вследствие обстрела в поселке Донецкий Луганской области 7 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.



5 августа женщина по телефону рассказала наблюдателям, что вечером 7 июля, когда она косила траву у своего дома, она услышала звуки стрельбы и решила укрыться в доме.



«По ее словам, во дворе своего дома она услышала звук взрыва, почувствовала что-то очень горячее на спине и увидела кровь. Кроме того, у нее была временная потеря слуха. Она добавила, что ее соседи вызвали скорую помощь, которая доставила ее в больницу в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска)», — говорится в отчете.



Медперсонал больницы в Голубовке 9 июля по телефону подтвердил, что 7 июля в отделение реанимации поступила женщина 60–69 лет. Затем ее перевели в больницу в Луганске.



Также наблюдатели видели медсправку, выданную больницей в Луганске, о том, что 8 июля в больницу поступила раненная женщина с внутренним кровотечением, многочисленными взрывными травмами и осколочными ранениями спины и брюшной полости.