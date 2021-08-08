На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке на территории Донецкого металлургического завода произошел пожар.



Как сообщает «МЧС» при группировке «ДНР», пожар на открытой площадке ДМЗ в Ленинском районе города вспыхнул во второй половине дня 7 августа.



В результате пожара уничтожена внутренняя обшивка двух вагонов, которые подготавливались к утилизации, пенопласт и древесина на площади 30 м2.



Как уточняется, возгорание, которое в «МЧС» определили как «пожар по повышенному номеру вызова», было локализовано в 16:03, ликвидировано в 18:46 того же дня.



Пострадавших в результате инцидента нет.

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