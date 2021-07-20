Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО

Центризбирком РФ утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму, в том числе для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российское гражданство, передает ТАСС.



Как сообщается, дистанционное электронное голосование в сентябре будет применяться на выборах разных уровней в Москве, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. В число регионов для ДЭГ российский ЦИК включил также оккупированный Севастополь.



Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что Ростовская область является «субъектом с большим числом граждан, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке». Речь идет о людях, проживающих на территории временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса.



«Мы решили посмотреть, нельзя ли создать и для этих граждан России, которые тоже имеют право голоса, возможность проголосовать в любой другой точке [за пределами РФ]. И, мне кажется, мы в этом направлении достаточно сильно продвинемся. Этот эксперимент для этой группы людей позволит нам в дальнейшем развивать применение дистанционного электронного голосования уже за пределами страны», – заявил Булаев.



Согласно постановлению Центризбиркома, регистрация на территории РФ для голосования не требуется. В документе говорится, что «на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183».



Отмечается, что такие избиратели должны быть пользователями единого портала госуслуг РФ с подтвержденной учетной записью.

Ранее группировки «Л-ДНР» упростили для жителей подконтрольных им территорий оформление российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) России. На данный момент группировки «ДНР» и «ЛНР» через свои СМИ активно пропагандируют получение СНИЛС.



Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.



В МИД Украины заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.



Проведение выборов в Госудму РФ запланировано в течение 17-19 сентября.