Российскому Сбербанку запретили использовать это название в Украине

Верховный Суд принял окончательное решение по делу, которое инициировал Ощадбанк, относительно запрета российскому Сбербанку использовать эту торговую марку в Украине.



Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает 30 томов материалов.



После решения Верховного Суда АО «Сбербанк» обязано прекратить использование этого названия на территории Украины.



В Ощадбанке заверили, что это не повлияет на права и обязанности клиентов украинской дочерней структуры банка-оппонента.

Читайте также: Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка