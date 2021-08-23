Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Святогорске достроили отделение реабилитации для ветеранов

23 августа 2021, 15:56

В Святогорске достроили отделение реабилитации для ветеранов

Новое отделение реабилитации ветеранов в Святогорске. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА Новое отделение реабилитации ветеранов в Святогорске. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В областном госпитале для ветеранов войны в Святогорске завершили строительство отделения физической и реабилитационной медицины. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, работы продолжались с 2019 года, и теперь ветераны – участники АТО/ООС смогут получить качественную медицинскую помощь – консультации, лечение и реабилитацию после травм. Кроме того, в больницу могут обращаться члены семей погибших участников войны и «дети войны», которые имеют инвалидность.

«Рассчитываем, что услугами отделения смогут воспользоваться более 50 000 человек в год. Рад, что в новый год независимости мы входим с новыми возможностями для лечения тех, кто эту независимость защищает», – отметил Кириленко.

Он добавил, что из-за особенностей геодезии в здании было невозможно построить пандус, поэтому больница оборудована подъемниками и специальными лифтами для маломобильных лиц.

В учреждении предусмотрены различные возможности для лечения и реабилитации, в том числе построен бассейн.

Еще по теме

Места
Святогорск
Прочее
Реабилитация
Люди
ветераны АТО

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
09:32
«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса
00:19
Донбасс. Итоги недели 16 - 22 августа
23:00
Жильцы дома с аварийной крышей под Шахтерском пока не могут вернуться в свои квартиры
21:40
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
18:05
На неподконтрольной Донетчине – более ста новых пациентов с пневмонией
17:59
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
22:40
По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа
все новости
17:23
Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ на поддержку экономики
16:58
Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу
16:51
Крымская платформа: Рада приняла обращение и потребовала от РФ вывести свои войска из Украины
15:56
В Святогорске достроили отделение реабилитации для ветеранов
15:20
Медики Славянска разблокировали трассу, им пообещали встречу с НСЗУ
15:10
Россию признали оккупантом по итогам саммита Крымской платформы. Зеленский предложил Москве обсудить деоккупацию полуострова
14:58
США на Крымской платформе: Мы хотим поставить Россию на ее место
14:33
В Кремле назвали саммит Крымской платформы «недружественным по отношению к России»
14:20
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока — 2»
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
13:26
ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма – президент Евросовета
12:59
Шмыгаль озвучил сумму экономических потерь Украины от оккупации Крыма
12:25
На Луганщине за сутки подтвердили 14 новых случаев коронавируса
12:04
Зеленский: Оккупация Крыма ставит под сомнение всю международную систему безопасности
11:46
В Киеве начался саммит Крымской платформы
все новости
ВИДЕО
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
22 августа, 21:40
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция