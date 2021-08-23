В Святогорске достроили отделение реабилитации для ветеранов

Новое отделение реабилитации ветеранов в Святогорске. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В областном госпитале для ветеранов войны в Святогорске завершили строительство отделения физической и реабилитационной медицины. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



По его словам, работы продолжались с 2019 года, и теперь ветераны – участники АТО/ООС смогут получить качественную медицинскую помощь – консультации, лечение и реабилитацию после травм. Кроме того, в больницу могут обращаться члены семей погибших участников войны и «дети войны», которые имеют инвалидность.

«Рассчитываем, что услугами отделения смогут воспользоваться более 50 000 человек в год. Рад, что в новый год независимости мы входим с новыми возможностями для лечения тех, кто эту независимость защищает», – отметил Кириленко.

Он добавил, что из-за особенностей геодезии в здании было невозможно построить пандус, поэтому больница оборудована подъемниками и специальными лифтами для маломобильных лиц.



В учреждении предусмотрены различные возможности для лечения и реабилитации, в том числе построен бассейн.