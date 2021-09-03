Зеленский в США заявил, что в Украине невозможен авторитаризм

В Украине невозможно появление авторитарного режима. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США, передает пресс-служба главы государства.



Отвечая на вопрос, не боится ли он, убив «дракона», стать «драконом», Зеленский сказал: «Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. — Ред.) ситуация сложнее, но это — внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут».



В этой связи Зеленский отметил фильм «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать.



«Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали», — подчеркнул президент.



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