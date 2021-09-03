Введение двойного гражданства в Украине тормозит российская паспортизация, заявил Зеленский

Принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине затруднено выдачей российских паспортов в оккупированном Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об это заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США.



«Я выступаю за двойное гражданство. Украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Но очень важно здесь — действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что есть сложности. Касательно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете правду, что есть паспортизация, была она долгой, более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса — около 600 тысяч российских паспортов розданы на наших, украинских территориях, которые сейчас оккупированы», — сказал он в выступлении, видеозапись которого опубликовал телеканал «Дом».



По словам президента, в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать, сделав его приоритетным. В том числе — ради тех, кто имеет украинские корни, ради украинцев, большие диаспоры которых проживают в США, Канаде, во всем мире.



«Поэтому вопрос очень сложный именно из-за того, что есть паспортизация», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что из-за перечисленных сложностей нужно правильно выстроить законодательство касательно двойного гражданства, и «оно не может быть универсальным». По словам главы государства, подход должен быть отдельным для каждой страны.