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Защита от радиации: Под Мариуполем хотят создать подземный заказник на участке с цирконием

03 сентября 2021, 15:37

Защита от радиации: Под Мариуполем хотят создать подземный заказник на участке с цирконием

Вблизи Никольского в Мариупольском районе хотят создать подземный заказник на месте циркониевого месторождения. Такую инициативу рассмотрели сегодня на сессии районного совета, передает MRPL.CITY.

С предложением о создании заказника выступил депутат Мариупольского райсовета Вадим Кудрявцев. Он отметил, что экспертная группа в Киеве изучила материалы геологических исследований Азовского участка редкоземельных металлов площадью порядка 20 кв. км. Она установила, что на данной территории существует 1339 скважин, из которых 770 имеют фоновое излучение 610 мкР/час. При допустимой норме – от 10 до 50 мкР/час.

«Если разрешить здесь добычу циркония, то радиоактивная пыль, которая будет выходить на поверхность, осядет на полях. Тогда можно забыть о сельском хозяйстве. Также при бурении вредные вещества будут попадать в подземные воды, которые идут в Старокрымское водохранилище, а затем – в Мариуполь», – рассказал Кудрявцев.

Депутат добавил, что единственный выход обезопасить местных жителей – создать природный подземный заказник площадью около 100 гектаров. Его инициативу поддержал глава Никольского поселкового совета Василий Митько и председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма.

Василий Митько сообщил, что решение о создании заказника уже было принято на сессии Никольского поселкового совета, и теперь за поддержкой обратились в район.

«Прошу поддержать инициативу и мнение громады. Теперь мы ожидаем законного решения по этому вопросу. Спасибо депутатскому корпусу и главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко, что слышат и беспокоятся о данной проблеме», – добавил Василий Митько.

По словам Степана Махсмы, соответствующий проект решения подготовят к следующему заседанию сессии райсовета.

Пласт циркония размером около 40 гектаров расположен в 1,5 километрах от поселка Никольское в Донецкой области. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей. Посельчане неоднократно проводили акции протеста против добычи циркония на территории их громады. 

Территория с месторождением была выставлена на аукцион, который планировался на 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр Украины. Начальная цена была снижена вдвое и составляла более 4,2 миллионов гривен. 

В итоге Госгеонедра отменило проведение аукциона на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское под Мариуполем.

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