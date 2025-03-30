В прифронтовом Родинском пострадал один гражданский в результате атаки армии РФ

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 29 марта, обстреляла прифронтовой город Родинское Покровской громады Донецкой области. Один человек пострадал. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 29 марта россияне ранили 1 жителя Донецкой области: в Родинском», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3121 человек, получили ранения — 6882. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в оккупированном Луганске пострадала территория завода «Трансмаш» во время атаки дронов в ночь на 29 марта.