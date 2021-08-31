«Единая Россия» проведет свой слет в Донецке перед выборами

Российская партия власти «Единая Россия» проведет слет своих сторонников в неподконтрольном Украине Донецке 8 сентября.



Как сообщает местная организация «Русский центр», на мероприятии представят «Народную программу» партии, с которой «Единая Россия» примет участие в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.



В слете примут участие глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, секретарь генерального совета «Единой России» и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, депутаты «ЕР» и представители местных организаций.



Также на 8 сентября «ДНР» анонсировала проведение съезда «Защитников отечества», который назвала «всероссийским».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября. Кроме того, «Л-ДНР» организуют подвоз избирателей на участки в Ростовской области.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.