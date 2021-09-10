В «красных» зонах карантина запрещено отключать от электроэнергии за долги

20 августа в Украину вступил в силу закон об изменениях в процедуре присоединения к электрическим сетям, согласно которому в «красных» зонах карантина запрещено отключать пользователей от электричества за долги. Об этом сообщает Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.



Пользователей запрещено отключать от электроэнергии во время пребывания региона в «красной» зоне и в течение 30 дней после перехода в другую эпидемическую зону.



Поставщики электроэнергии имеют право до завершения 30 дней со дня отмены «красной» зоны начать процедуру отключения от электросети, в частности, оформить и направить потребителю предупреждение о прекращении поставок электричества за задолженность.