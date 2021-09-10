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СМИ «ДНР» показали, как Пушилин недоволен работой местного «банка»

10 сентября 2021, 18:48

СМИ «ДНР» показали, как Пушилин недоволен работой местного «банка»

В отдельных районах Донецкой области «банковская система» при группировке «ДНР» не может поддержать местных сельхозпроизводителей.

Как заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, «Центральный республиканский банк» (ЦРБ) оторван от «реального положения вещей». Он публично, перед камерами местных телеканалов, отчитал руководство «банка», поручив продумать доступную систему кредитования для сельхозпроизводителей, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой области.

«То, что делается сейчас в плане помощи и поддержки – это точно не то», – заявил Пушилин.

На данный момент «ЦРБ» – это единственное финансовое учреждение, которое подконтрольно группировке «ДНР» и выполняет функции банка, однако перечень его услуг ограничен, поскольку за пределами ОРДЛО оно является нелегальным.

Ранее у сельхозпроизводителей ОРДО наблюдались нехватка оборотных средств, дефицит топлива, а также возникали вопросы по механизму оплаты природного газа.

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