«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы

У жителя временно неподконтрольного Тореза дома нашли взрывчатку и боеприпасы. В так называемой «полиции ДНР» заявили, что изъяли 35 патронов различного калибра, четыре гранаты, четыре запала, 17 предметов, похожих на шахтные детонаторы, 13 предметов с маркировкой «тротиловая шашка», один предмет, похожий на пехотную мину, а также серое вещество в бумажном свертке, похожее на пластит.



Все это направили на экспертизу. Задержанному мужчине грозят 4 года лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.



11 сентября в «полиции ДНР» заявили, что забрали арсенал оружия у жителя Горловки. Дома у мужчины нашли взрывчатку, осколочный боеприпас и более сотни патронов.