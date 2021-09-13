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В Кабмине рассказали, чего ждать украинцам после перехода в «желтую» зону

13 сентября 2021, 15:34

В Кабмине рассказали, чего ждать украинцам после перехода в «желтую» зону

Министерство здравоохранения Украины предлагает не распространять ограничения «желтой» и «красной» зоны эпидемической опасности на заведения, коллектив и посетители которых имеют сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое предложение выдвинули участники селекторного совещания по предотвращению распространения болезни COVID-19.

Пресс-служба правительства сообщает, что «нововведения будут приняты в ближайшее время».

Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, или действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения. Он отметил, что в ближайшее время страна перейдет в «желтую» зону.

В министерстве внутренних дел в свою очередь сообщили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3,2 тысячи постановлений о несоблюдении масочного режима.

В МВД сообщили, что правоохранители также будут проверять подлинность сертификатов вакцинации.

«В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и прекратить соответствующие правонарушения», – отмечают в правительстве.

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