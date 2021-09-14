Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирус на Донбассе: более 400 заболевших и 8 умерших

14 сентября 2021, 10:07

Коронавирус на Донбассе: более 400 заболевших и 8 умерших

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 195 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса.

Кроме этого, умерли четыре заболевших ранее.

С начала пандемии выявлено 95 214 случаев коронавирусной инфекции, из которых 90 913 человек выздоровели, 2512 — умерли.

На подконтрольной территории Луганщины вчера выявили 214 заболевших COVID-19. Четыре пациента скончались.

За все время исследований коронавирус обнаружили у 29 780 человек: выздоровели 27 072 пациента, умерли — 1023.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 3332 новых случая заболевания COVID-19. 

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
14:21
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
12:54
«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар
12:30
«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы
11:00
«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки
10:13
«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке
23:40
Главные новости Донбасса за неделю
22:50
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР»: 161 новый случай COVID-19 и 16 умерших
22:57
«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России
21:30
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
19:41
«ДНР» заявила, что нефтебазу в Донецке подорвали с беспилотника
все новости
10:35
Разумков: Рада может голосовать за законопроект об олигархах без выводов Венецианской комиссии
10:07
Коронавирус на Донбассе: более 400 заболевших и 8 умерших
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
08:20
В Украине коронавирус подтвердили еще у 3,3 тысячи человек
08:11
Боевики 12 раз стреляли на Донбассе
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
22:23
Кабмин ввел «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
20:59
Экс-командир боевиков в «Оплоте» взят под стражу
19:53
JIT: Мы обратились к жителям Курска, так как РФ не помогает следствию по MH17
18:23
СН: Через неделю ВСК начнет рассматривать вопросы по Иловайску и переговорам Медведчука
17:39
Боевики 4 раза стреляли на Донбассе
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
16:39
Житель Луганской области продавал поддельные ковид-сертификаты и тесты
15:34
В Кабмине рассказали, чего ждать украинцам после перехода в «желтую» зону
все новости
ВИДЕО
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
11 сентября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция