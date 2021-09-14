Коронавирус на Донбассе: более 400 заболевших и 8 умерших

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 195 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса.



Кроме этого, умерли четыре заболевших ранее.



С начала пандемии выявлено 95 214 случаев коронавирусной инфекции, из которых 90 913 человек выздоровели, 2512 — умерли.



На подконтрольной территории Луганщины вчера выявили 214 заболевших COVID-19. Четыре пациента скончались.



За все время исследований коронавирус обнаружили у 29 780 человек: выздоровели 27 072 пациента, умерли — 1023.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 3332 новых случая заболевания COVID-19.