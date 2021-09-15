Уже 6 миллионов людей в Украине сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

За минувшие сутки, 14 сентября, в Украине 141 796 человек вакцинировано от коронавируса. Из них первую дозу получили 67 614 человек, а полностью вакцинировались, получив две дозы, – 74 182 человека.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



В течение суток работало 939 мобильных бригад, 2 929 прививочных пунктов, 326 центров вакцинации.



Всего с начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы, получив две дозы, – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за границей).



Всего в Украине проведено 10 987 963 прививки от коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами производства компаний AstraZeneca, Sinovac CoronaVac, Pfizer и Moderna.



В правительстве анонсировали, что Украина в скором времени перейдет в «желтую» зону карантина. В связи с этим будут введены новые ограничения. Вместе с тем вакцинированные люди получат преференции.