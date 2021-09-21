На Донетчине бывший поселковый голова заказал убийство бизнесмена

Задержание заказчика убийства. Фото: ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Служба безопасности Украины предотвратила убийство бизнесмена в Константиновке, которое заказал бывший председатель одного из поселковых советов, занимающийся аграрным бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Оперативники спецслужбы получили информацию, что экс-голова поссовета через посредника подыскивает киллера в криминальных кругах и среди бывших военных. Было установлено, что у заказчика возник бизнес-конфликт с владельцем сети продуктовых магазинов. За ликвидацию коммерсанта он обещал выплатить 8 тысяч долларов.



Правоохранители подобрали заказчику кандидатуру «исполнителя», который согласился на заказ и подтвердил наличие огнестрельного оружия. Кроме того, экс-чиновник передал киллеру гранату РГД-5 для установки «растяжки» на дверях жертвы.



Оперативники СБУ имитировали выполнение убийства и сделали постановочные фото тела «мертвого» для отчета заказчику.



Заказчика и посредника задержали при передаче «киллеру» всей обещанной суммы за убийство. Им планируют сообщить о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.